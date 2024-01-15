Общество 15 января 2024, 12:48 «Известия»: эксперты предложили строить дороги в заповедниках в виде эстакад или туннелей

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Экспертный совет по заповедному делу предложил пересмотреть правила возведения дорог в заповедниках. Инициативу рассмотрят Минприроды, Минтранс и другие ведомства, сообщили «Известия».

Специалисты призвали строить на охраняемых природных территориях дороги в виде эстакад или туннелей. Кроме того, идея предполагает обеспечение приоритетности реконструкции существующих путей.

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Изменения могут коснуться и скоростного режима автомобилистов в заповедниках.