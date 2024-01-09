Общество 09 января 2024, 17:50 «Известия»: дефицит кадров может сохраниться в России до 2030 года

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Российские производства еще более пяти лет будут ощущать дефицит кадров. Об этом сообщили «Известия».

Главным образом дефицит коснется гражданской обрабатывающей промышленности. Однако уже к 2030 году ожидается создание порядка двух миллионов новых рабочих мест.

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Однако сейчас, добавил сайт kp.ru, потребность в специалистах такая, что руководители предприятий вынуждены увеличивать зарплаты, чтобы удержать кадры. А это еще больше разгоняет и без того растущую инфляцию.

Чтобы справиться с проблемой, к 2030 году планируется больше автоматизировать процессы и внедрять роботов.

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