09 января 2024, 17:50
«Известия»: дефицит кадров может сохраниться в России до 2030 года
Российские производства еще более пяти лет будут ощущать дефицит кадров. Об этом сообщили «Известия».
Главным образом дефицит коснется гражданской обрабатывающей промышленности. Однако уже к 2030 году ожидается создание порядка двух миллионов новых рабочих мест.
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Однако сейчас, добавил сайт kp.ru, потребность в специалистах такая, что руководители предприятий вынуждены увеличивать зарплаты, чтобы удержать кадры. А это еще больше разгоняет и без того растущую инфляцию.
Чтобы справиться с проблемой, к 2030 году планируется больше автоматизировать процессы и внедрять роботов.
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