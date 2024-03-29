Общество 29 марта 2024, 13:25 «Известия»: бесплатные приложения для монтажа фотографий и видеороликов могут воровать данные

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Некоторые приложения могут воровать персональные данные, пароли и даже информацию банковских карт. Об этом сообщили «Известия».

В частности, мошенники могут использовать для своих целей приложения, которые отслеживают действия пользователей в социальных сетях. Кроме того, опасными могут быть программы-генераторы паролей.

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Как добавило АБН24, также не стоит устанавливать бесплатные приложения для монтажа фото и видео. В них тоже может быть вредоносное ПО.

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