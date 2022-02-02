«Известия»: 95% россиян не дочитывают пользовательское соглашение

Около 95% россиян не читают до конца пользовательское соглашение в интернете или при установке программ на персональный компьютер. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование Главного радиочастотного центра.

В центре отметили, что в какой-то степени халатное отношение к такого рода информации характерно для многих стран. В пользовательском соглашении прописаны права юзеров и владельцев программного обеспечения.

Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский объяснил газете, что такое поведение может быть связано с использованием пиратского софта, поэтому пользователи быстро «смахивают» окошко с соглашением.

В этих случаях условия соглашения не имеют юридической силы, так как распространяется лишь на официальные копии программы.

«Люди хотят быстрее получить необходимый функционал и зачастую ставят галочки, не вчитываясь», — объяснил он.

Директор управления маркетинга ESET Кирилл Подгорный предупредил, что такое отношение к документу грозит последствиями. В текст соглашения зачастую добавляют пункты, которые невозможно исполнить.

Он привел в пример ситуацию с оператором интернета Purple в Великобритании, который добавил в текст пункт «Обязуюсь отправиться на добровольные работы по уборке общественных туалетов».