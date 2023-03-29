Общество 29 марта 2023, 10:46 Извержение вулкана на Курилах сняли на видео МЧС по Сахалину: вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра

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Извержение вулкана Эбеко произошло утром в среду на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«Выброс пепла произошел на высоту три километра, угрозы для жизнедеятельности местных жителей нет», — отметили в управлении.

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Ближайшим к вулкану является город Северо-Курильск. По данным ведомства, запаха сероводорода жители не почувствовали, пеплопад не наблюдался.

Пользователи социальных сетей разместили видеоролики, на которых видно, как пепел от вулкана появился в небе над населенными пунктами.

Вулкан Эбеко расположен на севере Парамушира, его высота составляет 1156 метров. В ноябре 2016 года он активизировался, экстренные службы установили для него оранжевый цветовой код для авиации. Он означает, что вулкан проявляет высокую активность с большой вероятностью извержения.

Ранее в марте Эбеко уже выбрасывал пепел из жерла.