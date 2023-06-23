Общество

23 июня 2023, 10:38

Извержение вулкана Ключевской сопки началось на Камчатке

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Извержение самого высокого активного вулкана в Евразии началось на востоке полуострова Камчатка. Об этом сообщила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина в беседе с РИА Новости

По ее словам, на спутниковых снимках специалисты зафиксировали спазматическое дрожание. В настоящий момент выбросов пепла не наблюдается. 

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Как сообщили «Народные новости», Ключевскому вулкану присвоили «желтый» повышенный код опасности для авиации. 

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