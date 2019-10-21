Изувеченный труп мужчины нашли рядом с мусороприемником в Набережных Челнах
Жительница Набережных Челнов обнаружила страшную находку: окровавленный труп лежал рядом с мусорокамерой, сообщило ИА Nation News.
Лицо мужчины было разбито. Сотрудники полиции установили его личность. Погибший оказался 55-летним жителем этого же дома. Судимости он не имел.
Предполагается, что причиной убийства стал бытовой конфликт. Следствие установило, что перед смертью он распивал спиртное с женщиной. Во время ссоры она ударила собутыльника в лицо, и тот упал.
После этого знакомые женщины без оказания помощи вынесли мужчину к подъезду.