Изувеченный труп мужчины нашли рядом с мусороприемником в Набережных Челнах

Лицо мужчины было разбито. Сотрудники полиции установили его личность. Погибший оказался 55-летним жителем этого же дома. Судимости он не имел.

Предполагается, что причиной убийства стал бытовой конфликт. Следствие установило, что перед смертью он распивал спиртное с женщиной. Во время ссоры она ударила собутыльника в лицо, и тот упал.

После этого знакомые женщины без оказания помощи вынесли мужчину к подъезду.