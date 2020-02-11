«Изучите отзывы!» Роскачество перечислило правила покупок в интернет-магазинах

«Роскачество формирует некую бизнес-среду интернет-компаний, предлагающих торговый сервис на наиболее высоком профессиональном уровне, демонстрирует лучшие торговые практики», — объяснил цель проекта статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтюхов.

Прежде чем решиться на покупку, желательно изучить отзывы. Причем не только о товаре, но и о продавце. Это поможет со старта отмести неудачные покупки и нечистых на руку торговцев.

Стоимость доставки может меняться в зависимости от города. Чтобы покупка принесла радость, это тоже нужно учесть и уточнить, не возрастет ли ее цена на стоимость доставки в регион. Очень желательно убедиться, что покупка получит уникальный трек-номер, по которому ее доставку можно будет отследить. Если выбранный товар стоит дорого, лучше сразу оговорить с продавцом условия гарантии и возврата товара.

И самое главное. Для покупок в интернет-магазинах лучше использовать виртуальную банковскую карту. Реальный «пластик» лучше ни в каких онлайн-операциях не «светить»: этим могут воспользоваться мошенники.

«Помните, что совершать онлайн-покупки — это не расслабленно бродить по торговому центру — здесь нужно всегда быть начеку. Нет ничего проще для мошенников, чем обмануть человека, который потерял бдительность из-за больших скидок», — предупредил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.