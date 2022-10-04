Изучение украинского языка в ДНР и ЛНР не запретят | 360°

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Изучение украинского языка в ДНР и ЛНР не запретят

Замглавы МИД России Иванов: в ДНР и ЛНР не запретят изучать украинский язык

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В Донецкой и Луганской народных республиках после их вступления в состав России не станут запрещать изучение украинского языка, сообщил журналистам заместитель главы МИД Российской Федерации Евгений Иванов. Его слова привел ТАСС.

«В договорах написано, что государственный язык — русский. Но не будет запрещаться изучение [других]», — пояснил Иванов.

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Регионы смогут принимать решения об изучении тех или иных языков самостоятельно, добавил замглавы МИД.

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А в Запорожской области украинский язык может даже остаться в статусе официального.

Референдумы о вступлении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. За то, чтобы стать частью Российской Федерации, высказалось абсолютное большинство проголосовавших. Жителям новых регионов России дадут месяц на самоопределение: в течение этого времени они смогут решить, получать им российское гражданство или оставлять прежнее.

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Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдумы о присоединении к России

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