Изучение программирования старшеклассниками поддержали в Госдуме

Директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова заявила о том, что ученики старших классов смогут изучать программирование на бесплатных двухгодичных курсах. О том, как это скажется на развитии страны в целом, высказался заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Об этом написал RT.

«Цифровая экономика показывает самые быстрые темпы роста не только в России, но и по всему миру. Конечно, будет много управленческих профессий, где не нужно программирование (финансовый учет, аналитика), но если человек имеет базовые знания, как устроены алгоритмы, как может быть этот алгоритм улучшен, то наша экономика будет развиваться быстрее, чем экономики наших конкурентов. Это предложение можно приветствовать, я уверен, что миллионы наших детей захотят обучиться азам программирования», — заявил политик.

Он добавил, что подростки смогут самостоятельно заниматься написанием игр, приложений, различных программ и, тем самым, повысить экономику страны.

Ранее стало известно, что ученики старших классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах. Первый набор откроется уже в 2022 году.