Израильский врач настоял на вакцинации от гриппа осенью

Осенью нужно обязательно сделать прививки от гриппа, чтобы исключить наложение вспышек ОРВИ и гриппа на вторую или третью волну COVID-19. Об этом заявил заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.

«Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом, — это прививки», — заявил Гай Хошен в интервью РИА «Новости».

По его словам, массовая вакцинация также поможет снизить нагрузку на медицинскую систему, которая в последние месяцы и так работает на пределе. А если учесть тот факт, что симптомы гриппа и коронавируса очень похожи, ситуация еще больше усложняется. До проведения микробиологического анализа определить точный диагноз будет невозможно. Врачам придется придумать, как разделить заболевших внутри больницы.

Хошен добавил, что Израиль сейчас закупает вакцины от гриппа в больших объемах и, возможно, сделает такие прививки обязательными для всего населения страны.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что во все регионы России доставят большие партии вакцины от гриппа. Своевременная вакцинация поможет избежать распространения коронавируса, плюс сократится процент сложных форм инфекции.