Израильский иммунолог предупредил об опасности поспешного внедрения вакцины от COVID-19

Специалисты со всего мира заняты разработкой вакцины от COVID-19. Время исследований можно сократить благодаря современным технологиям, но спешить с массовым внедрением того или иного препарата не стоит из-за высокого риска побочных эффектов.

Иммунолог и глава отделения в израильской больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун пояснил, что имеющиеся технологии позволяют в том числе не так долго проверять эффективность и безопасность прививок. Его мнение привело РИА «Новости».

Раньше препараты не только разрабатывали, но и тестировали в течение нескольких лет или десятилетий. Теперь речь идет о месяцах или считанных годах. Например, после эпидемии SARS в начале 2000-х прививка появилась примерно через пять лет — столько длилась проверка. И это считалось быстрым результатом.

«А сейчас технологии позволяют сократить сроки, но все равно нужно время, чтобы понять, какая прививка эффективна», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что порядка 10 лет назад в Израиле проводили вакцинацию от ротавируса, который вызывал тяжелый гастроэнтерит. С внедрением прививки тогда поспешили и в итоге столкнулись с опасными последствиями. Как оказалось, препарат вызывает непроходимость кишечника.

«Уже закончились исследования, уже начали давать людям, а потом пришлось эту вакцину снять с производства. Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом», — сказал Беркун. По его словам, вакцину от COVID-19 на людях тестируют уже около 10 лабораторий. Медицинский журнал Lancet опубликовал результаты китайских ученых, которые вызывают наибольший интерес. Препарат эффективен при небольших побочных эффектах.

«90% испытуемых выработали антитела против вируса и клеточная реакция была», — заметил профессор.

Иммунолог признался, что пока не слышал о российских лабораториях, которые бы продвинулись дальше этого этапа.