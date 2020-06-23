Израильский дипломат рассказал о службе отца в Красной армии
Временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне рассказал порталу NEWS.ru, что его отец пошел добровольцем в Красную армию и прошел всю войну.
«В звании офицера он проложил путь на танке от Ленинградского фронта до Вены. Мой отец довольно редко рассказывал о том, что видел на войне. К сожалению, уже много лет его нет в живых», — поделился дипломат.
Он пояснил, что нашел информацию о боях, в которых участвовал его отец, и о полученных им наградах на сайте оборонного ведомства РФ «Подвиг народа».