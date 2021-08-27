Израиль и США обсудят дальнейшее взаимодействие

Президент США Джо Байден и израильский премьер-министр Нафтали Беннет проведут встречу по вопросам дальнейших взаимодействий двух стран. В целом, предстоящие переговоры обречены на успех. Об этом сообщил израильский политолог и бывший дипломат Иосиф Шагал, написал NEWS.ru.

По его словам, две страны объединяет общая нелюбовь к Ирану и ее правлению. При этом Шагал указал, что определять повестку беседы будет Байден. Поговорка, что Израиль — это хвост, который виляет собакой-США, ласкает самолюбие израильтян, но не вполне соответствует действительности.

«В последние 20 лет позиции Израиля и США почти постоянно сближались, и они достигли пика в годы, когда странами руководили Нетаньяху и Трамп соответственно. Именно тогда сложилось понимание, каково „разделение труда“ между обеими странами, и в Израиле очень заинтересованы, чтобы при Байдене отношения не сползли на более низкий уровень», — сообщил он.

Другой политолог из Израиля Бенни Брискин также уверен, что переговоры обречены на успех. По его словам, США и Израиль, что бы ни происходило в их внутренней политике, остаются друг для друга самыми близкими и надежными партнерами на международной арене.