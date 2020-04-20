    20 апреля 2020, 16:21

    Изоляция спорту не помеха. Приморец рассказал, как пробежать марафон вокруг кровати

    Иван Степанов, Юлия Булыгина

    Приморец, пробежавший 100 километров вокруг кровати, рассказал, что решил записать свой забег на видео, чтобы мотивировать всех заниматься спортом, несмотря на изоляцию. Он должен был бежать ультрамарафон в Сахаре, но в итоге устроил забег в собственной спальне.

    По словам спортсмена, он традиционно участвует в «Приморской сотке» — забеге от Владивостока до Уссурийска. Но из-за изоляции решил пробежать эти же 100 километров у себя в квартире.

    Просто пришла идея, потому что многие за рубежом бежали людей. Марафон кто-то на балконе пробежал. Это как мотивационное видео, чтобы люди могли дома тоже заниматься, не падали духом

    Дмитрий Якухный.

    Спортсмен рассказал «360», что у него была команда поддержки. Периодически к нему присоединялись дочь, сын, жена и собака.

    100 километров Якухный пробежал за 10 часов и 19 минут. Один километр в среднем он преодолевал за шесть минут.

    «Я уже бегал ультрамарафоны. Я четко понимал, что нужно через определенное количество времени менять направление движения. Каждые 10 километров я менял направление. На 7-8 километре голова периодически начинала кружиться, потому что на одном месте тяжело бегать. Легкость в том, что не надо с собой нести рюкзак. Здесь домашняя еда, все было приготовлено. Жена и дети помогали. Все, что нужно было, они быстро подносили», — рассказал Якухный.

    Приморец планирует и дальше держать себя в форме, что после окончания режима изоляции выступать на соревнованиях. Ультрамарафон в Сахаре перенесли на сентябрь.