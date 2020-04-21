Изолированный на шестом этаже житель Чехова поднял алкоголь по простыням
В подмосковном Чехове один из местных жителей проявил изобретательность, чтобы получить продукты, не выходя из квартиры. Подробностями поделился Life.ru.
По словам соседей мужчины, супруга закрывает его на ключ, уходя на работу. Однако это не помешало ему получить необходимые продукты. Мужчина связал несколько простыней и спустил их вниз, где стоял его знакомый. При подъеме наверх пакет с характерным бутылочным звуком ударился о стену.
«Его жена дома закрывает. Сейчас увидит видео и окна заколотит», — цитирует пользователей соцсетей портал myrussialife.