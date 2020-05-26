Изолированный москвич опроверг аннулирование штрафов за выход на балкон

Москвич Александр Валигурский вместе с супругой находился на домашнем карантине после того, как ему поставили диагноз «вирусная пневмония». Пара постоянно находилась дома, а на балкон выходила фотографироваться. Однако приложение «Социальный мониторинг» по отслеживанию людей на карантине выписало штрафы на 40 тысяч рублей.

Сегодня власти Москвы объявили, что аннулировали часть штрафов. Их признали ошибочными. Однако, как рассказал «360» сам Александр, об этом ему никто не сообщил, а сами штрафы никуда не делись.

«Я сейчас проверил личные кабинеты на портале Госуслуги, на mos.ru. Все штрафы на месте. Никакой информации по отмене этих штрафов нет. На почту утром я получил письмо от mos.ru, что мои жалобы на 42 тысячи штрафа, эти жалобы приняты к рассмотрению. Вот все, что я знаю», — поделился он.

Приложение «Социальный мониторинг» следит за находящимися на карантине людьми по вышкам GPS. Дом Александра находится на границе Москвы и Подмосковья, поэтому в приложение и поступала информация о пересечении границ.

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что детально разобрались с каждым постановлением. Все штрафы из-за технических ошибок аннулировали. Но остальные штрафы остались, так как, по его словам, подтвердились четыре факта нарушения карантина. В чем именно они заключались, руководитель Главконтроля не сказал.

На приложение «Социальный мониторинг» жалуются многие москвичи, которые находятся в самоизоляции. Так, штраф за выход из дома получила лежачая женщина. Кроме того, штрафы выписывались даже тем, кто не мог там зарегистрироваться. Однако в большинстве случаев в Главконтроле не увидели причин для пересмотра и заявили, что все штрафы выписаны за дело. В итоге многие москвичи обжалуют эти штрафы через суд.