Изолированному москвичу аннулировали половину штрафов за выход на балкон

Москвич Александр Валигурский, которому приложение «Социальный мониторинг» ранее выписало штраф за выход на карантине на балкон, рассказал «360», что часть штрафов уже аннулировали.

«Ура. Штрафы начали снимать. […] Было 56 тысяч рублей, осталось на 20 тысяч», — рассказал Валигурский.

Александр Валигурский вместе с женой находился на домашнем карантине после того, как ему поставили диагноз «вирусная пневмония». Супруги постоянно были дома, и только выходили на балкон фотографироваться. Однако приложение «Социальный мониторинг» по отслеживанию людей на карантине выписало штрафы на несколько десятков тысяч рублей.

Дело в том, что дом Александра находится на границе Москвы и Московской области, поэтому в приложение и поступала информация о пересечении границ.

Ранее начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявлял, что детально разобрались с каждым постановлением. Все штрафы из-за технических ошибок аннулировали. Но остальные штрафы остались, так как, по его словам, подтвердились четыре факта нарушения карантина.

Приложение «Социальный мониторинг» следит за находящимися на карантине людьми по вышкам GPS. На него жаловались уже многие москвичи, которые находятся в самоизоляции. Штрафы получали даже те, кто не мог зарегистрироваться в приложении.