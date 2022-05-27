Роспатент не зафиксировал проявлений «культуры отмены» в отношении российских изобретений. Об этом заявил глава ведомства Юрий Зубов. По его словам, сфера интеллектуальной собственности является самой неполитизированной.

«Мы не фиксируем ничего подобного во взаимоотношении с мировыми патентными ведомствами и не фиксируем таких ситуаций у российских правообладателей. Все мировое сообщество в сфере интеллектуальной собственности работает в рамках мирового законодательства, действующих национальных законодательств», — процитировал Зубова ТАСС.

Как предположил глава Роспатента, эта сфера является самой неполитизированной, что позволяет российским и новаторам уверенно смотреть вперед. Изобретатели могут быть уверены в охране своих прав как на территории России, так и за границей.

О «культуре отмены» Зубов заговорил на Международном форуме молодых изобретателей. Мероприятие проходит с 25 по 27 мая в Великом Новгороде. В нем участвуют более 200 молодых изобретателей и ученых в возрасте от 18 до 35 лет.