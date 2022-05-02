Изображение украинской бабушки с советским флагом появилось на Сахалине

Изображение бабушки, вышедшей к украинским военным с советским флагом, появилось на одном из зданий в Южно-Сахалинске. Об этом рассказал глава городского штаба «Юнармии», учитель истории Юлиан Красавин.

«На занятии с подростками мы говорили о Великой Отечественной войне и значении нашей победы в ней. Конечно, обсудили с ребятами и ролик об украинской старушке с красным флагом, который появился в интернете, пришли к выводу, что мужественный поступок женщины должен стать примером для других», — сказал Красавин в разговоре с РИА «Новости».

Он добавил, что вместе с учениками решил изобразить бабушку на стене здания штаба. Идею подростков поддержали их родители. По словам учителя, выбор эскиза и нанесение рисунка заняло около недели. За работу взялся сахалинский художник-аэрографист Евгений Карандаш.

«Героями граффити в Южно-Сахалинске кроме бабушки, ставшей новым символом стойкости и гордости русского человека, являются и солдаты Великой Отечественной войны», — подчеркнул Красавин.

Источник фото: vk.com/Юлиан Красавин

Ранее баннер с изображением украинской бабушки установили на одном из зданий в Петрозаводске.