Изнуренные российские педагоги пожаловались на навязчивых родителей

Одна из костромских учительниц выложила в соцсеть пост о наболевшем. Она попросила родителей школьников не звонить в нерабочее время. Заслуженный учитель России объяснил крик души своей коллеги и дал некоторые рекомендации взрослым.

Речь идет об анонимном сообщении, которое появилось в группе «Кострома» во «ВКонтакте». Автор поста представилась классным руководителем и обратилась к родителям учеников.

«Почему вы считаете, что учитель должен общаться с вами 24 часа в сутки, после 21:00 отвечать на все ваши вопросы? Потерялась сменка, нам бы завтра остаться дома, мы постоянно теряем карандаши. <…> Мы тоже люди, у нас есть свои семьи, дети, родители! Почему нельзя позвонить и все узнать, пока я на работе», — написала учительница.

Затем она привела вполне логичные аргументы в пользу своих слов. Она отметила, что те, кто работает продавцами, не несут товар домой, чтобы после смены заниматься продажами соседям.

«Так почему же вы считаете, что учитель должен круглосуточно решать ваши вопросы? Просто накипело уже», — заключила она.

Как рассказал «Учитель года — 2004» Александр Снегуров, подобные случаи звонков преподавателям случаются часто.

«Педагоги измождены, изнурены: они приходят поздно вечером, у них еще есть работа по подготовке к следующему дню, не говоря уже о хозяйственных и семейных обязанностях. <…> Действительно, порой родители слишком навязчивы, они не допускают мысли даже, что педагог может посвятить себе несколько часов», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

При этом он отметил, что введение каких-либо нормативных актов может отдалить учителей и родителей. По словам педагога, у взрослых должно быть внутреннее этическое ощущение.

«Если это не какая-то проблема форс-мажорная — стараться после 22 часов не беспокоить педагога. Но четкости здесь не должно быть такой детальной, что ни в коем случае ни при каких обстоятельствах — такого мы записать все-таки не можем и не должны», — сказал Снегуров.

Самим учителям он посоветовал все же отвечать на звонки родителей. Еще он порекомендовал проводить со взрослыми совместные мероприятия, чтобы те узнавали характер педагога, и тогда вопросы отпадут.