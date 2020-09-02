«Изначально провокация»: Клинцевич потребовал от Германии доказательств после заявления об отравлении Навального

Выводы экспертов Германии о следах боевого отравляющего вещества в организме Алексея Навального абсолютно недостоверные. Об этом в беседе с «360» заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он подчеркнул, что Навальный жив, а значит, боевое отравляющее вещество здесь ни при чем. При этом ранее у правительства Германии информацию о состоянии госпитализированного из Омска россиянина запрашивал Следственный комитет, но ему ничего не дали.

«Я считаю, что это изначально провокация. Их поведение вообще немыслимо. Мы можем на это не реагировать и не обращать никакого внимания. Но если они делают свои заявления, то пусть представят документы и доказательства. Пока этого нет», — подчеркнул он.

Клинцевич напомнил, что сегодня Германия призвала рассматривать по отдельности ситуацию с «Северным потоком — 2» и Навальным.

«То есть они послали американцев по поводу „Северного потока — 2“, потому что это им экономически невыгодно и своя рубашка ближе к телу. Но зато пошли на уступки по Навальному. И теперь они будут эту тему максимально раскручивать», — заявил сенатор.

Он заявил, что Россия не оставит без внимания эту ситуацию. Политики и руководители подготовят свои ответы. А в случае введения новых санкций Москва введет зеркальные ограничения.

Правительство Германии в среду, 2 сентября, выпустило официальное заявление о ситуации с Алексеем Навальным. В тексте документа говорится, что в его организме обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Оно, считают власти Германии, попало туда, пока Навальный находился в России. Берлин попросил Москву прокомментировать эту информацию.

Результаты исследования правительство Германии передаст в Министерство иностранных дел России, а также странам-партнерам по ЕС и НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал от Берлина никакой информации по результатам лабораторных анализов.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете при вылете из Томска в Москву. Экипаж принял решение о посадке. Прямо с борта пострадавшего привезли в омскую больницу, где врачи занялись обследованием пациента. Никаких отравляющих веществ в организме Навального медики не нашли. Через два дня пациента без сознания перевезли в Берлин.