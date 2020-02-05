Измывавшегося над пасынком мужчину посадили. Мать и тетя ребенка довольны

Оксана, тетя пострадавшего мальчика, которого отчим заставлял приседать и бил по лицу, рассказала, что довольна приговором суда.

«Пока что это хорошо», — отметила женщина в беседе с телеканалом «360», упомянув при этом, что следствие еще не закончено.

Она добавила, что изначально хотела, «чтобы его посадили». Племянник, по ее словам, чувствует себя лучше, «сейчас бегает, уже приходит в себя». Ольга также указала, что ее сестра, супруга Мурата Шханукова, также «очень хорошо отнеслась» к итогам судебного слушания.

Накануне в Сети появилось видео, на котором мужчина заставляет приседать истерично плачущего маленького пасынка и сильно бьет его по лицу. Выяснилось, что Шхануков с матерью ребенка живут в Москве. Делом заинтересовалась полиция. На Мурата Шханукова завели дело.

Сначала он попытался скрыться, но его задержали и сегодня арестовали. Суд вынес приговор Шханукову два месяца лишения свободы.