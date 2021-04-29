Лера Кудрявцева призналась, что готова простить измену мужа

Разница в возрасте у телеведущей Леры Кудрявцевой и ее третьего мужа, хоккеиста Игоря Макарова составляет 16 лет. Пара воспитывает дочь Марию и о своей жизни не распространяется. Но в YouTube-шоу «Лучше — правду» телеведущая призналась, что готова простить мужу измену при условии, если она об этом не узнает.

Кудрявцева подчеркнула, что такого развития событий она не исключает.

«Не зарекаюсь. Для меня измена душевная — более болезненная, чем физическая. Я за то, чтобы я не знала. Если однодневная история, можно простить», —призналась она.

При этом Кудрявцева отметила, что прекрасно чувствует разницу в возрасте, которая есть между ними. Она пояснила, что готова отпустить супруга, если он найдет себе кого-то помоложе.

«Возможно все. Пока живем в любви и согласии. Как Бог даст. Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать?», — призналась она.

Но сама Кудрявцева не особо верит, что такое произойдет. Она напомнила, что их браку уже девять лет. За это время на их глазах создавались и разрушались большое количество семей. Но в их доме все достаточно спокойно и хорошо.