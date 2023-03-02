Общество 02 марта 2023, 10:24 Изменения в правила размещения камер контроля скорости на дорогах предложили внести в России

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В России предложили изменить правила размещения отдельных автоматизированных систем и инфраструктуры контроля на российских дорогах. С такой инициативой к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову обратился депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, написал RT.

Как заметил депутат, ему приходится читать множество писем от автовладельцев, которые обеспокоены излишней строгостью и нелогичностью размещения систем контроля движения. Многие россияне считают, что камеры устанавливаются не для безопасности, а для «ловушки» и дальнейшего штрафа.

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«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения некоторых корректив в правила и регламенты размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на отечественных дорогах», — написал в своем обращении Крупник.