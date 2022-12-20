Общество 20 декабря 2022, 11:44 Изменения в подходе покупателей к выбору продуктов питания увидели в НАФИ

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Директор направления маркетинговых исследований Аналитического центра НАФИ Наталья Кузнецова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что в Россиии наблюдается тенденция в подходе покупателей к выбору продуктов питания.

По ее словам, россияне все реже смотрят на вид упаковки, и все чаще — на стоимость продукта.

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«Снижается роль бренда и красивой упаковки товара и в то же время усиливается ориентация на стоимость, срок годности, вкус продуктов, натуральность, местное производство, — сообщила Кузнецова.

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Она отметила, что россияне все чаще стали покупать продукты питания и напитки, детское питание, товары для дома и сада именно российского производства.

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