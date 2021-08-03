Изменения в перечне «неженских» профессий в России объяснили

В России изменили перечень производств, работ и должностей с ограничением использования женского труда с учетом предложений от работодателей и работников. Минтруд готов и дальше вносить необходимые корректировки.

Замглавы ведомства Алексей Вовченко пояснил, что документ прорабатывали вместе со сторонами социального партнерства. Его слова привела пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

«Мы учли предложения работников и работодателей по сокращению перечня „неженских“ работ и соответствующим приказом его скорректировали. <…> Получены необходимые согласования, учтены рекомендации профильных специалистов», — подчеркнул Вовченко.

Замминистра добавил, что Минтруд постоянно работает над актуализацией перечня. Ведомство готово обсуждать его дальнейшее изменение.

Новые возможности в «неженских» профессиях планируют обсудить на специальной сессии в рамках Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 6 по 9 сентября в Сочи.

Механизм, который позволяет женщинам работать даже по попавшим в ограничительный перечень профессиям, упростили. Положительное заключение госэкспертизы условий труда для подтверждения их безопасности теперь не требуется. Достаточно будет результатов проведения специальной оценки условий труда.

Минтруд сократил перечень производств, работ и должностей, где ограничивается труд женщин. Приказ вступит в силу 1 марта 2022 года. Женщины смогут работать авиационными механиками, инженерами по техническому обслуживанию самолетов и вертолетов и по другим профессиям отрасли. Для них сняли и другие ограничения.