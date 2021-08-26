Изменения в начислении социальных выплат на детей прокомментировали в Госдуме

Министерство труда и социальной защиты намерено изменить критерии начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям и также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Инициативу ведомства прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом написал RT.

По словам депутата, необходимо и дальше менять критерии нуждаемости. Ведь наличие квартиры в Москве и двух квартир, например, в заброшенном поселке на Севере — две большие разницы. Бессараб считает, что если недвижимость неликвидна и не продается длительное время, то ее нельзя учитывать как критерий, по которому можно снять с семьи статус нуждающихся.

«Необходимо в каждом конкретном случае взвешивать решение, и, может быть, необходимо для этого создать комиссию регионального уровня, которая могла бы пересматривать отдельные случаи, чтобы семья могла претендовать на какую-то помощь», — заключила Бессараб.

Ранее стало известно, что Минтруд решил изменить правила начисления выплат на детей. Например, на данный момент наличие двух автомобилей у семьи является основанием для отказа в начислении соцвыплат.