17 августа 2023, 19:35
Изменения в мониторинге движения рецептурных препаратов начнут действовать в России с 1 сентября
В России изменится порядок отпуска рецептурных лекарств аптеками. По постановлению правительства изменения вступят в силу 1 сентября, сообщил сайт inkazan.ru.
Теперь при покупке определенных препаратов покупатель должен будет предоставить аптеке реквизиты разрешающего документа для внесения в систему мониторинга.
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Отмечается, что изменения коснутся медицинских препаратов строгого учета и льготных лекарств.
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