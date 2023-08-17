Общество 17 августа 2023, 19:35 Изменения в мониторинге движения рецептурных препаратов начнут действовать в России с 1 сентября

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В России изменится порядок отпуска рецептурных лекарств аптеками. По постановлению правительства изменения вступят в силу 1 сентября, сообщил сайт inkazan.ru.

Теперь при покупке определенных препаратов покупатель должен будет предоставить аптеке реквизиты разрешающего документа для внесения в систему мониторинга.

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Отмечается, что изменения коснутся медицинских препаратов строгого учета и льготных лекарств.