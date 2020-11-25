Изменения списка нарушений для отмены результатов экзамена на права посчитали формальностью

Новый список нарушений, после которых можно аннулировать результаты экзаменов, — это формальность. Просто он не был прописан и его решили закрепить в регламенте. Пополнить перечень грубых ошибок на экзамене сотовым телефоном за рулем и поездкой без ремня безопасности однозначно стоило на фоне общего ужесточения ПДД. Об этом «360» рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

«Вообще, не пристегнул ремень безопасности — это старое. По правилам, мы должны были сесть, настроить зеркала, обойти машину вокруг, пристегнуть ремень безопасности, ну и дальше тронуться. Телефон в правилах не регламентировался. Сегодня телефон — это новизна уже. Просто телефонов не было и о них никто не думал. А ремень был. Ну их еще раз прописали. <…> Это вполне себе логично», — заявил Хайцеэр.

Собеседник вспомнил, что когда он сдавал экзамен на права, в автомобиле вообще не было ремня безопасности, а двигатель заводился замыканием проводов.

Согласно новому административному регламенту МВД, аннулировать результаты экзаменов на водительские права будут по определенному перечню нарушений. Среди них жалоба кандидата и подделка документов. Все эти сведения занесут в информационную систему Госавтоинспекции.

Список грубых нарушений, после которых экзамен автоматически прекращается, пополнят пункты о сотовом телефоне и ремне безопасности. Последний был в перечне ошибок и раньше, но если испытуемый не пристегивался, он мог продолжить сдавать экзамен.