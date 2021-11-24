Изменение внешности советского солдата за четыре года войны показали наглядно

Пользователь Reddit опубликовал пост под названием «Война меняет тебя». В качестве иллюстрации он использовал две фотографии советского солдата Евгения Кобытева. Первый снимок сделан в начале Великой Отечественной войны, а второй — спустя четыре года.

Источник фото: Reddit.com360»

В комментариях пользователи отметили, что на втором снимке во взгляде солдата появились пустота и напряжение.

«Этот человек видел худшее, что может предложить мир. Особенно если он пережил четыре года на Восточном фронте», — написал один из комментаторов.

Участники обсуждения вспомнили выражение «взгляд на тысячу ярдов». Они пояснили, что такое бывает не только у военных, но и у простых людей, которые стали свидетелями зверств во время войны.

«От этих действий теряешь голос и становишься полностью безразличным ко всему», — пояснил один из комментаторов.

Пользователи вспомнили, что на Вторую мировую войну рвались подростки, которые врали о своем возрасте, только бы попасть на фронт. Многие задались вопросом, как они это пережили.

«Парень видел нечто запредельное. По солдатам Второй мировой ударило и то, что не было предметов первой необходимости, а многие просто недоедали. Представить себе не могу, как можно было пережить все это, а потом всю жизнь мучиться воспоминаниями», — отметил комментатор.

Большая часть пользователей отметили, что их родственники, которые принимали участие в боевых действиях, скрывали свои воспоминания.

«Мой прадед никогда не говорил о Второй мировой войне. Он никогда не говорил о том, что два года провел в концентрационном лагере. Я не могу представить, с какими ужасами ему пришлось столкнуться», — написал один из пользователей.

Один из пользователей выложил биографическую справку о Евгении Кобытеве. Выяснилось, что на войну он пошел добровольцем и попал в один из артиллерийских полков. После ранения он попал в концлагерь «Хорольская яма» откуда сбежал спустя полтора года. Добравшись до своих, он снова вступил в ряды Красной армии. Воевал на территории Украины, Молдавии, Польши и Германии.