Изменение цен на продукты стало новым трендом в TikTok

В TikTok набирает обороты новый тренд. Пользователи решили подвести неутешительные итоги не только уходящего года, но и нескольких последних лет, сравнив цены на продукты в магазинах тогда и сейчас. Об этом написали в Telegram-канале «Темы Тюмени».

Российские тиктокеры снимают ролики о том, как они находят старые каталоги торговых сетей и сравнивают нынешние цены на продукты с теми, что были раньше. Любимые товары блогеров заметно подорожали за последний год. Многие из них пришли в ужас, когда узнали, сколько продукты стоили в 2014 году или в начале нулевых.

Например, шоколадка «Аленка» семь лет назад стоила 39 рублей, а сегодня — 93 рубля. Яблочный сок «Фруктовый сад» раньше продавали по 49 рублей за литр, а теперь — по 109 рублей. Одна из блогерш посетовала, что ее любимый хлеб когда-то можно было купить за 67 рублей, а теперь за него придется заплатить не меньше 109 рублей. Колбаса тоже подорожала в два раза.

Ранее в Кузбассе пенсионерка стала звездой TikTok из-за странных обрядов в подъезде. Женщина замучила соседей звонками в полицию и хлопками в дверь.