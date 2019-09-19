Минюст предложил взыскателю обращаться в суд, если должник не закроет долг в течение месяца. Ожидается, что это снизит нагрузку на Федеральную службу судебных приставов. А вот юрист Ян Чеботарев считает по-другому: нововведение не повлияет на рынок кредитных продуктов.

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Как он рассказал РИА ФАН, эта инициатива никак не отразится на рынке кредитования.

«Подобного рода новеллы, предлагаемые Минюстом далеко не новы. В арбитражно-процессуальном кодексе Российской Федерации уже давно предусмотрена норма, что до принудительного взыскания долга необходимо обращаться к должнику с претензией со сроком ответа не менее 30 дней», — отметил Чеботарев.

Тем не менее он предположил, что в случае положительной оценки законопроекта работа судебных инстанций станет проще.

По мнению юриста, судебные тяжбы сами по себе тяжелые и занимают длительное время. Решение суда вступает в силу ровно в течение месяца. А значит, 30 дней оно «лежит и ждет, будет ли подана какая-то жалоба», отметил собеседник. По этой причине он не думает, что возникнут какие-либо проблемы на рынке кредитования.