Для получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства в рамках новой пенсионной реформы россиянам минимум на 10 лет придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). О таких возможных изменениях в пенсионных накоплениях сообщили «Известия».

Такой механизм призван обеспечить долгосрочность инвестиций, указано в материале. Он обсуждается финансовыми властями, сообщило издание со ссылкой на несколько знакомых с ходом дискуссий источников.

Российские власти задумали ввести требование, чтобы пенсионный договор заключался не менее чем на 10 лет, говорится в материале. Так планируется обеспечить долгосрочность вложений.

При этом отмечается, что только в таком случае россиянин может претендовать на получение налогового вычета и софинансирования, которое предполагается лишь в случае с добровольными пенсионными накоплениями. Однако оно не предусмотрено ни в страховых, ни в инвестпродукте.

Каждый год россияне могут вернуть часть денег, внесенных в негосударственные пенсионные фонды. Получить можно налоговый вычет до 15,6 тысячи рублей.