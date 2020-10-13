Изменение порядка назначения и полномочий прокуроров поддержали в Госдуме

В соответствии с документом генпрокурор, его замы, прокуроры субъектов страны, прокуроры транспортных, военных и прочих специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов РФ, назначаются на должность главой государства после консультаций с Совфедом и освобождаются от должности президентом России.

«Мы считаем данный законопроект очень важен, он будет действовать в системе с другими законодательными актами. На следующей неделе мы будем предлагать к рассмотрению акты, связанные с судебной системой», — рассказал глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.