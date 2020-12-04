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    04 декабря 2020, 00:30

    «Излишества, но понятные». Автоэксперт — о нововведениях в водительских правах

    Артур Блянихов

    Автоэксперт Вячеслав Субботин обсудил с сайтом телеканала «Звезда» изменения в водительских правах, на лицевой части которых теперь находятся надписи на русском, английском и французском языках.

    По словам Субботина, со старыми правами тоже можно ездить по Европе и показывать их инспекторам, поскольку документ все равно соответствует международному образцу.

    «Сейчас на документе разместили и английский язык, кроме французского, чтобы в любой стране всем все было понятно. <…> Это излишества, но понятные», — заключил собеседник издания.