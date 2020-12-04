«Излишества, но понятные». Автоэксперт — о нововведениях в водительских правах
Автоэксперт Вячеслав Субботин обсудил с сайтом телеканала «Звезда» изменения в водительских правах, на лицевой части которых теперь находятся надписи на русском, английском и французском языках.
По словам Субботина, со старыми правами тоже можно ездить по Европе и показывать их инспекторам, поскольку документ все равно соответствует международному образцу.
«Сейчас на документе разместили и английский язык, кроме французского, чтобы в любой стране всем все было понятно. <…> Это излишества, но понятные», — заключил собеседник издания.