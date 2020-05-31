Жестокое изъятие детей из семьи в Оренбуржье попало на видео. Во всем виноват аварийный дом

Детей забрали из многодетной семьи, которая живет в поселке Тюльпанный Красночабанского сельсовета. Это в Домбаровском районе Оренбургской области. Родители попросили властей помочь им с домом, который находился в аварийном состоянии. Но в итоге у них силой отняли малышей.

Больше двух лет назад взрослые купили дом в отдаленном поселке района за счет маткапитала. Но семья там в итоге не жила — уехала в Орск. Когда родственники вернулись, строение находилось в аварийном состоянии. Глава семейства неоднократно обращался в официальные инстанции.

Однако вскоре к семье пришли органы опеки с полицейскими и силой забрали несовершеннолетних. Правоохранители посчитали дом опасным для проживания в нем детей. Важно, что малышей забрали без участия судебных приставов.

Видео с изъятием появилось на YouTube 30 мая. На кадрах видно, что мать держит одного ребенка на руках, другие прячутся за ней. К женщине подошли двое полицейских и представительница органов опеки. Мать просила убрать руки от малыша, а правоохранители требовали отдать им несовершеннолетнего. В итоге стражи порядка отобрали ребенка, а родительницу повалили на диван. Все это время малыш громко кричал.

Теперь к делу присоединилось Следственное управление СК России по Оренбургской области.

«Руководителю следственного комитета поручено выяснить обстоятельства произошедшего», — рассказал «360» старший помощник руководителя Радик Галимов.

По его словам, в ходе проверки установлено, что полицейские и сотрудники администрации Домбаровского района «принудительно изъяли четверых детей от родителей».

«На момент изъятия у сотрудников администрации, у органов опеки, а также сотрудников полиции имелось постановление главы муниципального образования, а именно главы Домбаровского района, о принудительном изъятии этих детей», — добавил Галимов.

Ребят забрали из семьи, потому что в доме были строительные дефекты. Из-за них потолочное перекрытие здания могло обрушиться. А это могло нанести вред здоровью детей, пояснил собеседник «360».

Теперь следствие должно выяснить, как в многодетной семье воспитывались несовершеннолетние, будет решаться вопрос об ограничении родительских прав.

Детей сразу же отправили в больницу, где за ними присматривают медики и органы опеки. Их здоровью ничего не угрожает.

Детский омбудсмен Оренбургской области Анжелика Линькова рассказала «360», что с детьми все в порядке. Остальные вопросы выясняются.

«Ситуация сложная, нужно объективно все выяснить», — добавила она.

Пока сложно сказать, считается ли семья благополучной. «Потом по результатам можно будет говорить», — отметила Линькова.

Полную информацию пообещали дать на следующей неделе.