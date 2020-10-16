Страна большая, а строить негде. Что мешает развитию ИЖС в России

Большинство россиян в связи с пандемией коронавируса по-новому начали смотреть на частные дома. Многие захотели переехать из больших городов в пригороды. Но государству им пока нечего предложить.

По результатам опроса ВЦИОМ, для 39% россиян предпочтительнее индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В пользу многоквартирных домов высказались лишь 6% россиян.

В целом с января по сентябрь 2020 года число запросов на такие объекты выросло на 114%.

Но, как пишет «Коммерсант», после круглого стола по этой теме в Совете Федерации выяснилось, что властям пока нечего предложить заинтересованным в «одноэтажной» России гражданам.

«Участники (круглого стола — прим. ред.) пришли к неутешительным выводам: Россия — большая, а строить негде и пока не на что», — пишет газета.

Дело в том, что системные застройщики и банки пока опасаются выходить в этот сегмент, хотя гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко ранее заявлял, что «ИЖС нужно развивать комплексно, оно должно быть интересно инвесторам».

«Это окажет влияние на объемы строительства жилья в стране, о которых говорится в нацпроекте „Жилье и городская среда“», — добавил он.

В Минстрое ранее прогнозировали, что к 2030 году на долю ИЖС должно приходиться 50 миллионов квадратных метров строящейся недвижимости. В данный момент ведомство разрабатывает меры по поддержке развития ИЖС, сообщил изданию заместитель главы Минстроя Никита Стасишин.

Ведомство хочет внедрить на рынке механизм проектного финансирования, создать доступный всем каталог типовых проектов и выделить застройщикам зоны комплексной малоэтажной застройки. Для этого необходимо будет обеспечить инфраструктуру, чтобы такие проекты были востребованы.