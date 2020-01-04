Ижевский депутат поздравил горожан с Новым годом вместо Путина

Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин поздравил зрителей телеканала «СТС-Ижевск» вместо президента Владимира Путина. Такая замена понравилась не всем.

Жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в Facebook, что впервые в жизни не услышала боя курантов в новогоднюю ночь, поскольку Зиннатулин появился в телеэфире еще во время речи президента. Она написала, что сначала зрители канала увидели поздравление главы города, потом началось поздравление Путина, но затем главу государства прервали.

«То есть, не после, не до, а во время выступления Владимира Путина и боя курантов начинает поздравлять нас депутат. Пока зрители канала СТС в шоке сообразили, что Путина потеснил неизвестный им человек и курантов не будет, переключили на другой канал, а там уже гимн», — написала Кабанова.

По ее словам, на своем канале каждый человек может делать, что угодно, но стоило предупредить об этом зрителей.

Как указано на сайте гордумы, народный избранник является генеральным продюсером телекомпании «СТС-Ижевск».

«360» запросил комментарий у Зиннатуллина, но к моменту публикации не получил от него ответ.