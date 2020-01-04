Ижевский депутат извинился за телепоздравление вместо Путина

«Представим ситуацию. Собралась семья за новогодним столом, включили телевизор (СТС), с нетерпением ждут новогоднее поздравление и бой курантов. И началось: поздравление Главы города, далее поздравление Владимира Путина, семья открывает шампанское, разливает по бокалам, слушают, ждут кульминации, но на полуслове (!) обрывается речь Президента (!) страны, и начинается поздравление предпринимателя и бизнесмена, депутата гордумы Альфреда Зиннатуллина», — написала в соцсети разгневанная Екатерина Кабанова из Ижевска.

Свой пост она выложила 2 января — когда салаты почти закончились и всем удалось поспать и прийти в себя. Чтобы разобраться в ситуации, генпродюсеру и депутату понадобилось время. В субботу, 4 января, он ответил сразу все недовольным и принес искренние извинения за накладку.

Источник фото: Facebook

«Приношу свои извинения за технический сбой вещания на нашем телеканале, произошедший в момент наступления нового года: по техническим причинам в эфир не вышел „бой курантов“. Несмотря на то, что „СТС -Ижевск“ — это частный, кабельный, аналоговый эфирный телеканал я, как и наши телезрители считаю, что случившая ситуация недопустима. Мы обязательно выясним причины нарушения целостности вещания», — написал Зиннатуллин в Facebook на официальной странице телеканала.