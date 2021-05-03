Ижевский астролог стал фигурантом дела из-за праздника в честь бога Шивы

Прокуратура Ижевска составила протокол о незаконной миссионерской деятельности на местную жительницу Екатерину Калинкину. Нарушение закона нашли в организации индуистского праздника в честь бога Шивы — Махашиваратри, сообщила Калинкина во «ВКонтакте».

В протоколе, который она выложила, говорится об анонсах мероприятий в честь «индуистского божества Шивы и его супруги богини Дурги» на нескольких страницах во «ВКонтакте».

При этом в Удмуртии не зарегистрированы объединения последователей Шивы и Дурги, то есть, по мнению прокуратуры, Калинкина занимается незаконной миссионерской деятельностью.

Дело направили в мировой суд. Активистке может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Сама она обозначила три варианта дальнейших действий:

— уход в подполье;

— эмиграцию;

— регистрацию собственной религиозной группы.

Судя по странице Калинкиной в Facebook, она окончила Ижевский государственный технический университет, после чего работала там методистом. Также была маркетологом-аналитиком в компании «Тадж Махал».