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    03 мая 2021, 20:53

    Ижевский астролог стал фигурантом дела из-за праздника в честь бога Шивы

    Кирилл Фролов

    Прокуратура Ижевска составила протокол о незаконной миссионерской деятельности на местную жительницу Екатерину Калинкину. Нарушение закона нашли в организации индуистского праздника в честь бога Шивы — Махашиваратри, сообщила Калинкина во «ВКонтакте».

    Ижевский астролог стал фигурантом дела из-за праздника в честь бога Шивы

    В протоколе, который она выложила, говорится об анонсах мероприятий в честь «индуистского божества Шивы и его супруги богини Дурги» на нескольких страницах во «ВКонтакте».

    При этом в Удмуртии не зарегистрированы объединения последователей Шивы и Дурги, то есть, по мнению прокуратуры, Калинкина занимается незаконной миссионерской деятельностью.

    Дело направили в мировой суд. Активистке может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

    Сама она обозначила три варианта дальнейших действий:

    — уход в подполье;

    — эмиграцию;

    — регистрацию собственной религиозной группы.

    Судя по странице Калинкиной в Facebook, она окончила Ижевский государственный технический университет, после чего работала там методистом. Также была маркетологом-аналитиком в компании «Тадж Махал».