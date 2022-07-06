Изготовителю оружия вынесли приговор в Челябинской области

В Челябинской области сотрудники регионального УФСБ задержали жителя Еткульского района при попытке продажи огнестрельного оружия. Об этом написал сайт «Полит74.RU» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Позже правоохранители выяснили, что мужчина в своей подпольной мастерской переделывал охолощенное оружие в боевое. Во время обыска помещения было изъято пять автоматов и 20 боеприпасов, сообщило ИА Nation News.

Еткульский районный суд Челябинской области назначил обвиняемому пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.