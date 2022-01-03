Изготовителей поддельных СОVID-справок задержали в Москве

Полицейские задержали в Москве предполагаемых изготовителей поддельных медицинских документов, освобождающих от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщила глава пресс-службы МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве выявили факт изготовления и реализации фиктивных медицинских документов, предоставляющих освобождение от вакцинации против COVID-19», — сказала Волк.

По ее словам, «контрольную закупку» правоохранители провели возле станции метро «Октябрьское Поле». Оперативники приобрели справку о наличии противопоказаний к проведению вакцинации, якобы выданную врачебной комиссией одной из поликлиник столицы. Девушка, продавшая справку, пояснила, что работает курьером. Документ оказался поддельным.

«Полицейские задержали двоих подозреваемых в изготовлении и сбыте фиктивных справок о наличии противопоказаний к вакцинации. Ими оказались ранее неоднократно судимая 50-летняя женщина и ее 25-летняя сообщница», — добавила официальный представитель МВД.

Подозреваемые распространяли свою продукцию через популярный мессенджер. Они сами заполняли бланки и ставили на них фальшивые печати. Доставка клиентам осуществлялась с помощью различных курьерских служб. Стоимость одной подделки составляла пять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.