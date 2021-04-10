Изгонять бесов будут по регламенту

Документ, регламентирующий экзорцизм, подготовили в Русской православной церкви. Об этом глава комиссии РПЦ по богословию митрополит Волоколамский Иларион сообщил РИА «Новости».

Священник отметил, что практика экзорцизма применяется не всех поместных церквях. Митрополит Иларион рассказал, что в РПЦ подготовили документ, который описывает историю такой практики и содержит предложения по ее регламентации и унификации.

Митрополит сказал, что не будет разглашать содержание документа до его публикации.

Комиссия Межсоборного присутствия по окончании работы над документом, согласно установленной процедуре, направит его в редакционную группу. После этого его могут опубликовать в качестве проекта для обсуждения возможных изменений и поправок.

Митрополит Иларион ранее посоветовал православным россиянам не ездить на паломничество за рубеж, пока не закончится коронавирусная пандемия. Представитель РПЦ также раскритиковал интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. По его словам, такие люди ничему хорошему не научат.