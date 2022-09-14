Западу не удалось вырезать Россию из мировой экономики | 360°

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Западу не удалось вырезать Россию из мировой экономики

Премьер-министр Мишустин: Запад не смог исключить Россию из глобальной экономики

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Западу не удалось исключить Россию из мировой экономики. Риски от действия западных санкций сохраняются, и это следует учесть при составлении бюджета. Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил об этом на совещании по проекту федерального бюджета, сообщила пресс-служба кабмина.

«Риски, конечно, никуда не делись. До сих пор коллективному Западу не удалось исключить нашу страну из глобальной экономики», — отметил он.

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Мишустин обратил внимание, что Россию продолжат выдавливать "с привычных направлений сбыта". Нюансы он попросил учитывать при составлении планов и не забывать о собственных стратегических задачах.

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Динамика ВВП и инвестиций, добавил российский премьер, оказалась лучше ожиданий.

«Уровень безработицы держится на минимумах. Плавно снижается инфляция», — подчеркнул Мишустин, указав на оживление внутреннего потребительского спроса.

Государство, сказал глава кабмина, продолжит адаптацию и структурную перестройку российской экономики. Планируется поддерживать переориентацию экспорта на расширение связей с дружественными странами.

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