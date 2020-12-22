«Изгнание бесов» участницей «Битвы экстрасенсов» раскритиковали в РПЦ

Он рекомендовал не иметь дел с людьми, которые увлекаются эзотерикой. По его мнению, колдуны делятся на два типа: мошенники и те, кто правда связан с темными силами.

«Кто из них хуже, кто из них лучше — решайте сами, друзья. Тут надо отделять мух от котлет, но здесь — мухи от мух. Котлет, в общем-то, нет, котлета — это несчастный ребенок, о котором действительно следует проявить заботу», — заключил Макарий.