Издевавшихся над енотом нашли в Северной Осетии

Полиция Северной Осетии поймала охотников, убивавших палкой енота. Видео этого действа ранее опубликовали в Сети. Интернет-пользователей возмутил ролик, и они потребовали наказать этих людей.

На видео, которое сняли в станице Павлодольская, охотники били палкой енота. Издеваясь над животным, они не переставали общаться и шутить. Как заявили РИА «Новости» в МВД по Северной Осетии, охотников нашла местная полиция. Они принадлежат к Моздокскому районному обществу охотников и рыболовов. В ведомстве отметили, что у них есть все документы, разрешающие охоту и владение оружием.

Осенний сезон охоты на пушного зверя в Северной Осетии завершился 28–29 февраля. Полиция выяснила, что видео записали еще в 2016 году.

«В данный момент деятельность охотников Моздокского охотничьего общества не нарушает российского законодательства», — добавили в МВД.

Видео заинтересовались в прокуратуре и Министерстве природных ресурсов и экологии региона.