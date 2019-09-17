Издевательство над животными. Пенсионерка наряжала кошек и попрошайничала с ними на Курском вокзале

Пенсионерка наряжала кошек в карнавальные костюмы и попрошайничала с ними на Курском вокзале. При этом она держала животных в съемном доме в Балашихе в ужасных условиях. Зоозащитники не смогли остаться в стороне. По их мнению, женщина опаивала кошек алкоголем и седативными препаратами, делая послушными. И даже специально выбивала им зубы, чтобы животные вызывали жалость, а хозяйке больше подавали.

Зоозащитники пришли спасать котов, которых вынудили стать бродячими артистами. 57-летняя Галия Камалова ежедневно вывозит кошек на Курский вокзал, наряжает их в карнавальные колпаки и кокошники и просит милостыню.

Общественники утверждают, что несколько кошек уже умерло. Зоозащитники требуют забрать животных у уличной дрессировщицы.

Полиция уже не раз пыталась прогнать Галию от Курского вокзала, но сборщица средств на бездомных котов возвращается туда вновь и вновь.

На этот раз зоозащитники пришли к Галие домой. Вернее туда, где она снимает жилье. Это сильно захламленная комната в частном доме в окрестностях Балашихи. Кстати, никаких документов, подтверждающих право проживать здесь, у Камаловой нет.

Галия категорически отказалась отдавать своих котов зоозащитникам.

«Вот сейчас милиция подойдет, будем разговаривать. Отдай котят нам. Им нужна помощь», — требовали волонтеры.

Борцы за права животных уверены, что Камалова издевается над котами. Выбивает им зубы, морит голодом и накачивает алкоголем.

«У некоторых животных были выбиты челюсти. Практически у всех выбиты зубы. Я думаю, что она это делает не специально, она просто заливает алкоголь. И чтобы зубы не мешали передние, вливает бутылку пива. Коты, после этого, спокойно сидят в кокошниках в течение нескольких часов, что позволяет ей попрошайничать, собирать деньги», — объяснила Ирина Архарова, сотрудник некоммерческой организации «Права зверей».

Работать Галия не хочет. Отказывается и от помощи социальных служб.

Так как Камалова ни в какую не отдавала питомцев, с помощью которых зарабатывает, пришлось вызвать полицию.

После разговора с сотрудниками полиции из комнаты освободили несколько маленьких котят с больными слезящимися глазами.

«Маленькие. И вот она с такого детства их растит, шугает, бьет», — утверждают зоозащитники.

Тем не менее, привлечь Камалову к уголовной ответственности за издевательство над животными не удастся.

«К данной гражданке применить такую норму нельзя. Потому что закон говорит, чтоб это было публично, на глазах малолетних детей, допустим, отрубание головы, либо удушение животных в общественном месте. Единственное, она их морит голодом и там жуткая антисанитария», — уточнил Алексей Маленков, член ассоциации юристов России.

Кроме того, оказалось, что у владелицы ряженых кошек нет даже паспорта. Поэтому пока четвероногих артистов забрали в приют, Камалову ждет долгий и занимательный разговор в отделении полиции.