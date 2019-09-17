  • Издевательство над животными. Пенсионерка наряжала кошек и попрошайничала с ними на Курском вокзале

    17 сентября 2019, 18:37

    Алена Собкалова, Максим Беспалов

    Пенсионерка наряжала кошек в карнавальные костюмы и попрошайничала с ними на Курском вокзале. При этом она держала животных в съемном доме в Балашихе в ужасных условиях. Зоозащитники не смогли остаться в стороне. По их мнению, женщина опаивала кошек алкоголем и седативными препаратами, делая послушными. И даже специально выбивала им зубы, чтобы животные вызывали жалость, а хозяйке больше подавали.
    Издевательство над животными. Пенсионерка наряжала кошек и попрошайничала с ними на Курском вокзале | Изображение 1

    Зоозащитники пришли спасать котов, которых вынудили стать бродячими артистами. 57-летняя Галия Камалова ежедневно вывозит кошек на Курский вокзал, наряжает их в карнавальные колпаки и кокошники и просит милостыню.

    Общественники утверждают, что несколько кошек уже умерло. Зоозащитники требуют забрать животных у уличной дрессировщицы.

    Полиция уже не раз пыталась прогнать Галию от Курского вокзала, но сборщица средств на бездомных котов возвращается туда вновь и вновь.

    Издевательство над животными. Пенсионерка наряжала кошек и попрошайничала с ними на Курском вокзале | Изображение 2

    На этот раз зоозащитники пришли к Галие домой. Вернее туда, где она снимает жилье. Это сильно захламленная комната в частном доме в окрестностях Балашихи. Кстати, никаких документов, подтверждающих право проживать здесь, у Камаловой нет.

    Галия категорически отказалась отдавать своих котов зоозащитникам.

    «Вот сейчас милиция подойдет, будем разговаривать. Отдай котят нам. Им нужна помощь», — требовали волонтеры.

    Борцы за права животных уверены, что Камалова издевается над котами. Выбивает им зубы, морит голодом и накачивает алкоголем.

    «У некоторых животных были выбиты челюсти. Практически у всех выбиты зубы. Я думаю, что она это делает не специально, она просто заливает алкоголь. И чтобы зубы не мешали передние, вливает бутылку пива. Коты, после этого, спокойно сидят в кокошниках в течение нескольких часов, что позволяет ей попрошайничать, собирать деньги», — объяснила Ирина Архарова, сотрудник некоммерческой организации «Права зверей».

    Издевательство над животными. Пенсионерка наряжала кошек и попрошайничала с ними на Курском вокзале | Изображение 3

    Работать Галия не хочет. Отказывается и от помощи социальных служб.

    Так как Камалова ни в какую не отдавала питомцев, с помощью которых зарабатывает, пришлось вызвать полицию.

    После разговора с сотрудниками полиции из комнаты освободили несколько маленьких котят с больными слезящимися глазами.

    «Маленькие. И вот она с такого детства их растит, шугает, бьет», — утверждают зоозащитники.

    Тем не менее, привлечь Камалову к уголовной ответственности за издевательство над животными не удастся.

    Издевательство над животными. Пенсионерка наряжала кошек и попрошайничала с ними на Курском вокзале | Изображение 4

    «К данной гражданке применить такую норму нельзя. Потому что закон говорит, чтоб это было публично, на глазах малолетних детей, допустим, отрубание головы, либо удушение животных в общественном месте. Единственное, она их морит голодом и там жуткая антисанитария», — уточнил Алексей Маленков, член ассоциации юристов России.

    Кроме того, оказалось, что у владелицы ряженых кошек нет даже паспорта. Поэтому пока четвероногих артистов забрали в приют, Камалову ждет долгий и занимательный разговор в отделении полиции.