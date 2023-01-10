Общество 10 января 2023, 17:46 СК возбудил первое в России дело о пропаганде ЛГБТ Хинштейн сообщил о первом в России деле по новой статье о пропаганде ЛГБТ

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн добился возбуждения первого в России дела по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Речь идет скандально известном издательстве «Попкорн букс». Как отметил Хинштейн, даже после вступления в силу закона о запрете ЛГБТ в России издательство продолжило распространять запрещенную литературу.

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«Как следует из ответа МВД на мой запрос, дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбуждено ОМВД „Гольяново“ 28 декабря. Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство)», — отметил он.

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Политик выразил надежду, что дело будет доведено до суда, и издательство ответит по заслугам.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что принятый в России закон о защите традиционных ценностей стал частью борьбы за будущее человечества. Он подчеркнул, что речь в данном случае не идет о репрессиях людей, а о позиции государства по отношению к этим явлениям.