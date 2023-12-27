Общество 27 декабря 2023, 14:16 Издательство «Эксмо» заплатит 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ Зеленоградский суд Москвы оштрафовал издательство «Эксмо» за пропаганду ЛГБТ Соцсети

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Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал издательство «Эксмо» почти на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Издательство признали виновным в нарушении части 1 статьи 6.21 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений без признаков уголовного преступления.

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«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей в доход государства», — уточнила пресс-служба суда.

По указанной статье КоАП юрлицо может получить штраф от 800 тысяч до одного миллиона рублей. Также статья предусматривает приостановку деятельности компании на срок до 90 суток.

На издательство «Эксмо» составили административный протокол из-за пропаганды ЛГБТ* в комиксах «Голубь Геннадий». Проверку компании начали еще в октябре 2023 года.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.